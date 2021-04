Des étendues de sable désertes, une eau limpide... l'île de Phuket a perdu plus de 90% de ses 14 millions de touristes annuels. Pour comprendre ce qui se passe sur les plages de Thaïlande, il faut se rendre à l'aéroport de Bangkok, la capitale. Les frontières ne sont pas fermées, mais les mesures sanitaires pour entrer sur le territoire sont drastiques : tests PCR, certificats médicaux, assurances santé… Et surtout, les visiteurs sont placés en quarantaine dans les hôtels, à leur charge. Grâce à ces protocoles, la Thaïlande affiche un bon bilan sanitaire : une centaine de morts liées au Covid, l'un des meilleurs résultats au monde.

"Elles sont venues le 1er janvier"

Le tourisme s'est effondré, mais pour la nature, la pandémie a certaines conséquences positives : les plages désertées par les vacanciers accueillent de nouveaux visiteurs... En effet, pour la première fois depuis plus de vingt ans, des tortues sont revenues pondre leurs œufs sous le sable.

Les scientifiques thaïlandais du Département des ressources maritimes et côtières (DMCR) en sont très fiers. Pour les protéger des autres animaux – reptiles, varans ou chiens –, ils ont installé un enclos face à la mer. Chinnakorn Thongchai, biologiste marin interrogé par "Envoyé spécial", n'a aucun doute : si les tortues ont fait leur retour sur cette plage, c'est bien parce que les touristes, eux, sont absents.

Entre angoisse de perdre les revenus qu'elle tirait du tourisme (qui représentaient 20% de son produit intérieur brut) et plaisir de redécouvrir la beauté de la nature, la Thaïlande s'interroge aujourd'hui : peut-elle, doit-elle changer de modèle touristique et se tourner vers un développement plus raisonné, en accord avec la protection de l’environnement et ses écosystèmes ?

Extrait de "Thaïlande, le paradis retrouvé", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 8 avril 2021.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".