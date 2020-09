VIDEO. Aides aux entreprises : le président du Medef a "peur que cet argent n'arrive pas du tout"

"J'ai peur que ça soit finalement un peu l'administration qui ait repris la main, et que cet argent mette soit beaucoup de temps à aller dans les entreprises, soit n'arrive pas du tout", a réagi mercredi 30 septembre sur franceinfo Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, après la présentation par le gouvernement en début de semaine de son budget pour 2021, qui comprend le plan de relance de 100 milliards d'euros face à l'épidémie de Covid-19.

Geoffroy Roux de Bézieux pointe du doigt la difficulté administrative pour toucher ces aides promises aux entreprises et indique qu'"on nous a donné un guide de 107 pages : je suis une PME, je regarde à la page je ne sais pas à quelle aide j'ai droit, il y a toute une série de dossiers à remplir". Le président du Medef tacle le fait que "comme souvent, on soit dans une logique de bureaucratie, de guichet".

Geoffroy Roux de Bézieux note que "ce plan est plein de contreparties parce que quand on met une subvention de 20% de l'investissement, ça veut dire que 80% est payé par l'entreprise". Le patron du Medef poursuit et regrette que "sur les 100 milliards, il y 10 milliards qui sont sans contrepartie". Geoffroy Roux de Bézieux insiste et s'interroge : "Vous savez combien ça va représenter par entreprise ? Quelques milliers d'euros. L'hôtel-restaurant qui a fermé pendant tout le mois de mars, avril, juin, qui a rouvert en juin, qui va refermer, probablement, allez lui expliquer que les 5 000, 6 000 euros qu'il ne va pas payer au mois de juin prochain, et lui expliquer qu'il faut qu'il donne une contrepartie ? Mais la contrepartie c'est la survie de la boîte, ni plus ni moins."