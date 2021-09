Accusations de complotisme : Pierre Barnérias, le réalisateur de "Hold-up", les rejette et défend son film dans "Complément d'enquête"

Sa voix a résonné dans les oreilles de millions de Français. Pierre Barnérias, ancien journaliste de télévision, est l’auteur de Hold-up. Dans son documentaire, il promet de dénoncer des "corruptions", des "manipulations" au plus haut sommet de l’Etat. Interrogé sur les erreurs et approximations relevées dans son documentaire par des journalistes et des universitaires, Pierre Barnérias maintient tous les propos tenus dans Hold-up.

Le scoop de "Hold-up" : la supposée création du virus par l'Institut Pasteur

Par exemple, le "scoop" du film : "Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur", affirme face caméra un pharmacologue à la retraite, Jean-Bernard Fourtillan. "Pour lui, aucun doute, appuie le commentaire, le virus est bien sorti de l'Institut Pasteur avant d'être envoyé à Wuhan ou ailleurs. Le coupable de la Covid-19 a bien été trouvé." Suite à cette accusation, l'Institut Pasteur a saisi la justice.

Qui est le professeur Fourtillan ? Présenté dans le film comme un spécialiste des brevets, il est poursuivi par la justice pour des essais cliniques illégaux – une accusation qu'il conteste. Il testait alors un traitement pour soigner Alzheimer et Parkinson, une hormone qu'il aurait découverte suite à une révélation divine...

Des intervenants au CV surprenant

D'autres CV ou professions de foi d'experts cités dans Hold-up ont de quoi surprendre. Ainsi, Silvano Trotta, qui croit à des abductions d'extraterrestres, ou Jean-Jacques Crèvecœur, surveillé pour dérive sectaire… Pourquoi leur faire plus confiance à eux qu'à des professionnels dits "sans histoire" ? Cette question du journaliste fait bondir Pierre Barnérias : "Sans histoire ? Des professionnels sans histoire, et qui sont achetés par l'industrie pharmaceutique, qui ont des conflits d'intérêts ? Est-ce que le Pr Fourtillan a des conflits d'intérêts ? Aucun."

Là, vous êtes en train de déglinguer Silvano Trotta parce qu'il aurait dit que les extraterrestres… J'en ai rien à foutre, des extraterrestres, que la Terre soit plate… Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dénonce, concrètement, avec des faits, qui sont vérifiables. Pierre Barnérias, réalisateur de "Hold-up" à "Complément d'enquête"

Sur la "légitimité de ses intervenants", questionnée par le journaliste de "Complément d'enquête", lui n'a aucun doute : "Pour moi, Fourtillan, il était complètement légitime. (...) Je ne prends pas des gens qui viennent de nulle part. Enfin, j'ai des prix Nobel, des professeurs… ça va ! Je ne vais pas vérifier mot pour mot si effectivement tout ce qu'ils disent… parce que personne ne le fait", soutient Pierre Barnérias. Selon lui, les dizaines de fact-checking auxquels Hold-up a donné lieu "s'avèrent tous faux". Ils n'ont pas entamé non plus la confiance de ses fans...

Extrait de "Fake news, la machine à fric", un document à voir dans "Complément d'enquête" le 2 septembre 2021.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".