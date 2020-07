Versailles : un match de foot sauvage dégénère en bagarre géante, cinq blessés

200 jeunes se sont empoignés à l'issue du match organisé en dépit de l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes. Deux ont été placés en garde à vue.

Une bagarre géante a impliqué 200 jeunes à l'issue d'un match de football sauvage à Versailles dans les Yvelines jeudi soir, a appris franceinfo de sources policières vendredi 10 juillet au matin. Cinq personnes ont été blessées et ont dû être transportées à l'hôpital. L'une d'elles souffre d'une fracture de la jambe.

La bagarre a eu lieu après un match qui opposait une équipe de Guyancourt à une équipe de Versailles au stade Jussieu et a duré deux heures, entre 21h45 et 23h45. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue à l'issue de la rixe, dont les causes sont pour l'instant inconnues.

Les matchs sauvage se sont multipliés ces dernières semaines

Plusieurs matchs de foot sauvage ont eu lieu en Île-de-France ces dernières semaines en dépit de l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Plusieurs enquêtes sont en cours.

Des matchs sauvages ont également eu lieu à Mont-de-Marsan ou à Strasbourg, certains impliquant même des joueurs professionnels.