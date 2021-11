Variant Omicron : peut-il ébranler la reprise économique ?

La menace du nouveau variant Omicron inquiète de plus en plus, notamment au niveau économique alors qu'elle reprenait peu à peu.

Tous les feux étaient enfin aux verts. Après une année gâchée par le covid-19, les activités telles que le tourisme, et même, l'économie en général reprend son cours. Toutefois, le variant Omicron fait de nouveau planer une menace sur l'économie mondiale. Certains pays comme le Japon ou encore l'Australie ont déjà fermé leurs frontières pour contrer cette nouvelle mutation. Une épée de Damoclès semble s'être placé au-dessus des pays.



Le secteur du tourisme craint pour le futur

Le monde du tourisme est en alerte à cause des pays qui referment leurs frontières. "Encore une annulation de trois personnes à Lyon sur le Maroc", lâche agacé un voyagiste. Ce dernier a recensé 20 % d'annulation au total sur ces derniers jours. De plus, les réservations sont également en chute libre par peur de devoir annuler au dernier moment à cause du variant. Si l'heure n'est pas à la panique pour l'instant, la menace n'en reste pas moins réelle.