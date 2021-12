Covid-19 : un premier cas du variant Omicron a été détecté en métropole

Un premier cas du variant Omicron a été détecté jeudi 2 décembre en France. D'autres personnes sont-elles touchées ? "Oui, en particulier son épouse, ils voyageaient tous les deux au Nigeria [et] ont été testés à leur descente d'avion, ils n'avaient pas de symptômes mais étaient bien positifs au Covid", indique la journaliste Frédérique Prabonnaud, en duplex depuis le ministère des Solidarités et de la Santé.

La traque des cas contact

Le résultat des analyses pour déterminer s'il s'agissait du variant Omicron "est tombé hier soir, c'était bien Omicron, le premier cas dans l'Hexagone et le second en France, après celui découvert à La Réunion", poursuit la journaliste. Reste désormais à connaître les résultats de l'épouse et d'une troisième personne, qui vit avec le couple en Seine-et-Marne. "L'Agence régionale de santé continue son enquête pour savoir s'il y a d'autres personnes qui sont cas contact à risque", conclut Frédérique Prabonnaud.