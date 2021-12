Covid-19 : les Pays-Bas sont confinés pour la période des fêtes de fin d'année

Le variant est désormais présent dans 80 pays et une décision a fortement résonné en Europe depuis 24h. Les Pays-Bas dont les indicateurs sont presque similaires aux nôtres avec une densité de population plus importante ont fait le choix de reconfiner.

À Amsterdam (Pays-Bas), la magie de Noël a disparu depuis le début de la matinée du dimanche 19 décembre. La météo est maussade, les quais sont désertés par les cyclistes, la capitale néerlandaise s'est métamorphosée en quelques heures. "Les décisions changent tout le temps et on ne comprend pas trop notre gouvernement. Parfois on a l'impression que ça s'améliore mais en fait ça se dégrade", témoigne une habitante d'Amsterdam. "Honnêtement, si on regarde les statistiques on devait s'y attendre", ajoute un autre.

Restrictions pour Noël et le Nouvel An

Pour juguler l'épidémie, les magasins non-essentiels, les restaurants, les cinémas, les théâtres n'ont pas ouvert dimanche 19 décembre. Ce confinement touche aussi les Hollandais dans leur vie privée avec des règles très précises. Ils ne peuvent inviter que deux personnes au maximum. Il y a une exception pour le soir de Noël ainsi que le soir du Nouvel An, seul quatre personnes seront autorisées. Dépité, un touriste américain interrogé par les équipes de France Télévisions indiquait qu'il allait quitter le pays pour terminer ses vacances.