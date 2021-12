Covid-19 : le variant Omicron suscite l'effroi international

Le Royaume-Uni voit son pays menacé par le variant Omicron du Covid-19, qui se propage à une vitesse inquiétante et a fait grimper en flèche le nombre de cas positifs. "Les Anglais séquencent beaucoup de prélèvements, on est sûr que c'est Omicron le coupable", affirme le journaliste Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures. Plusieurs pays connaissent le même sort, comme le Danemark et l'Afrique du Sud.



Le variant Omicron plus ou moins dangereux de Delta ?

Ce qui inquiète les Français, c'est l'effet possiblement inefficace des vaccins face au nouveau variant. "C'est même pire que ce qu'on pensait à en croire les dernières données anglaise en vie réelle. Deux semaines seulement après la seconde dose, l'efficacité du vaccin sur les Covid avec symptômes n'est plus que de 19% avec Pfizer et de 0%, aucune efficacité, avec AstraZeneca", déclare Damien Mascret. Si le troisième rappel de vaccin fait remonter son efficacité face à Omicron, une personne vaccinée sur cinq est toujours susceptible d'attraper le Covid-19 avec symptômes. "On ne sait toujours pas si Omicron est plus dangereux ou aussi dangereux que le variant Delta", termine le journaliste.