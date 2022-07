Covid-19 : le pic de la septième vague de l’épidémie est prévu pour fin juillet

La France doit faire face à la reprise de l’épidémie de Covid-19, en ce début de période estivale. "Actuellement, il y a une augmentation très forte du nombre de cas (de contamination). En moyenne, chaque jour, il y a 100 000 cas", explique Mahmoud Zureik, professeur en épidémiologie, samedi 2 juillet. Le nombre d’hospitalisations est également en hausse. "On commence aussi à observer une augmentation du nombre d’admissions en soins intensifs", précise-t-il. Pour le moment, les décès ne sont pas plus nombreux.

"B A.4 et B A.5 représentent plus de 75% des variants"

"Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a dit que le pic sera autour de fin juillet. Cela veut dire que le nombre de cas va augmenter de plus en plus", indique Mahmoud Zureik. "BA.4 et BA.5 représentent plus de 75% des variants (des cas de contamination)", poursuit-il. "Avec l’augmentation du nombre de cas, il y aura aussi des arrêts maladie des professionnels de santé atteints du Covid", alerte le professeur en épidémiologie.