Covid-19 : comment expliquer cette flambée des contaminations ?

Plus de 500 000 cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures, mardi 25 janvier. La France est ainsi devenue le deuxième pays où l'on compte le plus de cas en Europe.

Un nouveau record vient d'être battu. En 24 heures, 500 000 cas de Covid-19 ont été enregistrés mardi 25 janvier. En valeur absolue, la France est championne d'Europe des contaminations. Si l'on rapporte ces chiffres à la population, seul le Danemark est plus touché avec 6 550 cas par jour et par million d'habitants, contre 5 300 pour la France.

Le variant Omicron représenterait aujourd'hui plus de 96% des contaminations

Cette explosion épidémique s'explique par le nombre de tests élevés, mais pas seulement. Le relâchement des gestes barrières et la circulation rapide du virus dans les écoles sont aussi en cause. Enfin, le variant Omicron, particulièrement contagieux, représenterait aujourd'hui plus de 96% des contaminations. "C'est un variant qui est beaucoup plus transmissible, mais nettement moins sévère", a précisé Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique sur franceinfo. Alors que la vague Omicron semble inarrêtable, la France va lever plusieurs restrictions sanitaires à compter du 4 février.