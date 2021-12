Covid-19 : avec le variant Omicron, les Etats-Unis recensent 800 enfants hospitalisés quotidiennement depuis trois jours

Selon les médecins et les responsables des hôpitaux pour enfants situés dans des zones où les infections se multiplient, la plupart des sont des adolescents non vaccinés avec des facteurs de risques.

"Nous sommes dans une situation difficile (...) Avec le variant Omicron, nous avons maintenant cette nouvelle poussée [de l'épidémie], en plus de ce qui restait du variant Delta." Les propos de Claudia Hoyen, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à Cleveland (Etats-Unis), publiés dans le Washington Post (lien en anglais) vendredi 24 décembre, ne sont pas rassurants. "Jeudi, 1 987 patients pédiatriques atteints ou soupçonnés d'être atteints du Covid-19 étaient hospitalisés au niveau national, soit une augmentation de 31 % en dix jours", souligne le quotidien, qui rappelle également que la plupart des enfants testés positifs au Covid-19 ne développent pas de forme grave de la maladie.

La majorité sont des adolescents non vaccinés

L'Académie américaine de pédiatrie a observé que depuis le début de la pandémie, près de 7,4 millions d'enfants et d'adolescents ont été infectés, et 170 000 autres se sont ajoutés à ce total au cours de la seule semaine dernière, relève le journal. Pour rappel, les Etats-Unis ont débuté la vaccination des 5-11 ans le 3 novembre.

Selon le quotidien américain, avec l'arrivée du variant Omicron dans le pays, les hospitalisations pédiatriques pour des cas de Covid-19 sont en forte hausse dans de nombreux Etats. L'Ohio, le Texas, la Peensylvanie et New-York sont particulièrement touchés. Selon les médecins et les responsables de huit hôpitaux pour enfants situés dans des zones où les infections se multiplient interrogés par le quotidien, la plupart de leurs patients sont des adolescents non vaccinés présentant des facteurs de risques.