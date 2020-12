Variante du Covid-19 au Royaume-Uni : les mesures prises par la France seront rendues publiques mardi après-midi

Les mesures pérennes prises par la France vis-à-vis de la Grande-Bretagne pour limiter la propagation de la nouvelle variante du Covid-19 détectée au Royaume-Uni, seront rendues publiques mardi 22 décembre, dans l'après-midi par Matignon, a appris le service politique de franceinfo.

Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont entretenus lundi soir au sujet de la nouvelle variante du Covid-19. Un nouveau protocole sanitaire pour les liaisons entre la France et le Royaume-Uni devait être décidé par l'Elysée, avait expliqué lundi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Ce protocole "devrait permettre à nos compatriotes qui sont aujourd'hui en Grande-Bretagne et qui avaient prévu de rentrer en France pour passer les fêtes, de le faire avec des nouvelles règles sanitaires qui sont en train d'être discutées et d'être construites", avait-il précisé.

La France a décidé dimanche de suspendre les déplacements de personnes, y compris ceux liés aux transports de marchandises, en provenance de la Grande-Bretagne à partir de dimanche minuit et pour une durée de 48 heures en raison de la nouvelle souche de Covid-19.