Variant Omicron : plus de 2 000 vols annulés dans le monde la veille de Noël

Les compagnies aériennes ont dû annuler plus de 2 000 vols dans le monde, dont près d'un quart aux Etats-Unis, notamment face au variant Omicron qui vient perturber les voyages pendant les fêtes. Selon le site Flightaware (en anglais), on comptait vendredi 24 décembre, à 16h40, au moins 2 116 annulations de vols, dont 499 sont des trajets liés aux Etats-Unis, qu'il s'agisse de liaisons internationales ou internes. Jeudi, 2 231 vols avaient été annulés, selon la même source.

De nombreuses compagnies interrogées par l'AFP ont évoqué la nouvelle vague de la pandémie, qui frappe notamment les équipages, comme une des principales causes liées à ces annulations. Selon Flightaware, United Airlines a par exemple dû annuler plus de 170 vols vendredi, soit 9% de ceux qui étaient programmés. "Le pic de cas d'Omicron à travers le pays cette semaine a eu un impact direct sur nos équipages et les personnes qui gèrent nos opérations", a expliqué la compagnie, qui a assuré s'efforcer de trouver des solutions pour ses passagers affectés.