Variant Omicron : les salles de spectacle fermées en Belgique à compter de dimanche, en prévision d'un rebond de l'épidémie de Covid-19

Le pays tente d'endiguer la propagation du variant Omicron et l'augmentation du nombre de cas de Covid-19. Les cinémas et autres salles de spectacle seront fermés en Belgique à compter du dimanche 26 décembre, a annoncé mercredi 22 le Premier ministre, Alexander De Croo, au cours d'une conférence de presse. Cafés et restaurants, qui craignaient aussi des restrictions supplémentaires, peuvent pour leur part rester ouverts jusqu'à 23 heures pendant la période des fêtes de fin d'année, comme c'est le cas depuis début décembre.

A compter de dimanche également, le shopping ne sera plus possible qu'à deux personnes maximum (sans compter les enfants du foyer). Les compétitions sportives auront lieu sans public, y compris à l'extérieur, et "tous les événements de masse à l'intérieur sont interdits", à l'exception des mariages et des funérailles. Cette interdiction concerne les marchés de Noël couverts. "Le télétravail reste obligatoire avec au maximum un jour de retour [au bureau] par semaine", précise un communiqué diffusé après une réunion du comité de concertation, associant les chefs des exécutifs des régions et des communautés.

Omicron représente 27% des contaminations en Belgique

Le Premier ministre n'a pas exclu qu'il puisse y avoir des restrictions supplémentaires d'ici à janvier s'il est avéré que les contaminations par le variant Omicron entraînent un rebond des hospitalisations. Car si la moyenne quotidienne des nouvelles infections a été divisée par deux en trois semaines (à 8 300 mercredi), Omicron suscite l'inquiétude. Ce variant très contagieux, qui compte déjà pour 27% des contaminations en Belgique, devrait y être dominant dans les prochains jours, selon les autorités. "Il faut être plus prudent que jamais dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes", a affirmé Alexander De Croo pour expliquer les nouvelles restrictions, présentées comme "des mesures de précaution", la situation dans les hôpitaux restant "très tendue".