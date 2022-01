Variant Omicron du Covid-19 : plus d'hospitalisations, mais moins de réanimations

Dans la soirée du mercredi 5 janvier, 20 688 patients Covid sont hospitalisés en France, soit environ 1 000 de plus que la veille, et 3 695 sont en réanimation. Le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures, analyse les chiffres.

C'est la particularité d'Omicron : de nombreux patients sont hospitalisés, mais ils sont moins souvent en soins critiques. "C'est ce que nous indiquent les études. Il y en a une qui vient d'être faite à Houston au Texas. On a comparé, au même moment, entre fin novembre et la première quinzaine de décembre, ce qui était arrivé aux patients qui étaient atteints avec Omicron ou avec Delta", introduit le médecin et journaliste Damien Mascret, présent mercredi 5 janvier sur le plateau du 20 Heures. Conclusion ? Omicron a davantage touché les jeunes.

Une vague tout de même sévère

Ce qui explique, comme première conséquence, un nombre moins important d'hospitalisations, mais aussi, lors des hospitalisations, un risque moins important de forme grave conduisant en réanimation. "Il passait de 10% avec Delta à 4% avec Omicron", poursuit le journaliste. La vague actuelle sera donc sévère, même avec Omicron. "Qu'il s'agisse d'Omicron ou qu'il s'agisse de Delta, à Houston on avait calculé la mortalité, on avait 5% avec Delta, et quand même 1% de mortalité pour ces patients qui avaient des symptômes assez sérieux pour aller consulter", conclut-il.



