Omicron : des chiffres rassurants ?

En dépit des chiffres exceptionnels, le variant Omicron pourrait bientôt être un lointain souvenir. Le pic de cette épidémie pourrait être atteint très prochainement. "On a des courbes qui commencent à se tasser que cela soit le taux d'incidence, le taux de positivité, ça n'augmente plus, ce qui pousse à être optimiste", explique, Mylène Ogliastro.



"Il faut rester très prudent "



Beaucoup de scientifiques s'accordent à dire que ce pic atteint sur les chiffres et la baisse qui devrait s'en suivre pourrait marquer la fin de l'épidémie. Toutefois, l'infectiologue incite à la prudence. "Je pense qu'il faut rester très prudent. Ça reste un virus dangereux [...] On va avoir probablement un niveau d'immunité très boosté suite à cette vague et à la vaccination. L'élément qui nous fait rester prudent, c'est la dynamique évolutive de ce virus", tempère la virologue.