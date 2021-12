Etats-Unis : face au variant Omicron, "nous sommes prêts", assure le président Joe Biden

Joe Biden a assuré que les Etats-Unis étaient "prêts" face au variant Omicron qui déferle dans le pays. S'exprimant mardi 21 décembre depuis la Maison Blanche, le président américain a répété qu'il n'y avait pas de raison de "paniquer". "Nous devons tous nous préoccuper d'Omicron", mais "nous ne devons pas paniquer", a-t-il déclaré, alors que le variant Omicron a représenté 73,2% des nouvelles contaminations au Covid-19 la semaine écoulée aux Etats-Unis. "Nous ne sommes plus en mars 2020. Nous sommes prêts." Il a ainsi cité "trois grandes différences" avec le début de la pandémie : les vaccins, l'abondance d'équipements de protection personnelle pour les soignants devant faire face à l'afflux de non-vaccinés dans les hôpitaux et le savoir accumulé sur ce virus. Joe Biden a cependant tenu à mettre en garde ceux qui ne sont pas entièrement vaccinés, déclarant qu'ils avaient "de bonnes raisons d'être inquiets" et qu'il était de leur "devoir patriotique" de se faire vacciner.

Le président américain a également dit qu'il "envisageait" de lever les restrictions de voyage pesant sur huit pays africains, le variant Omicron s'étant désormais propagé dans le monde entier. L'arrivée sur le sol américain est actuellement interdite aux personnes venant d'Afrique du Sud, du Botswana, du Zimbabwe, de Namibie, du Lesotho, d'Eswatini, du Mozambique et du Malawi.