Covid-19 : variants Omicron et Delta, quels symptômes ?

Vous avez soudainement mal à la tête et à la gorge ? Vous vous demandez s'il s'agit du Covid, ou de l'un des nombreux virus hivernaux qui circulent ? Seul un test, PCR de préférence ou à défaut antigénique, permet de déterminer si vous êtes contaminé. Pour autant, il est utile de pouvoir reconnaître les symptômes du Covid-19, qui semblent évoluer légèrement avec la progression du variant Omicron.

Les principaux symptômes repérés jusqu'à présent

Si l'on consulte le site du ministère de la Santé, les symptômes principaux sont jusqu'à présent la fièvre et la sensation de fièvre comme les frissons, l'impression d'avoir trop chaud et trop froid alternativement. La toux, les maux de tête, les courbatures et une fatigue inhabituelle, brutale sont également des symptômes bien établis. Une perte du goût et de l’odorat, des diarrhées doivent aussi alerter. Le symptôme qui doit inciter le plus à vous faire tester, voire à appeler les secours, est la difficulté à respirer et le déclenchement de crises d'asthme si vous êtes asthmatique.

Les symptômes recensés avec Omicron

Avec le variant Omicron, de nouveaux symptômes semblent apparaître, tandis que d'autres, jusqu'ici plus fréquents, auraient tendance à disparaître. Au Royaume-Uni, les malades peuvent contribuer à recenser les symptômes grâce à une application pour smartphone. Ils remarquent avoir le nez qui coule, un mal de gorge ou une gorge qui gratte, des maux de tête, des douleurs musculaires, de la toux sèche et un peu de fièvre, parfois des vomissements.

Le variant Omicron provoquerait aussi des sueurs nocturnes et chez les enfants, des éruptions cutanées, des sortes de petits boutons rouges ou de plaques rouges sur la peau. En revanche, le variant Omicron occasionnerait moins souvent une perte de goût et d'odorat, moins de difficultés respiratoires également.

Un variant qui toucherait moins les poumons ?

D'après les observations menées en Afrique du Sud et selon une étude l’université de Hongkong (lien vers un article en anglais), la souche Omicron infecterait davantage, et plus rapidement, les bronches, et moins les poumons. Dans l'ensemble, le virus semble se multiplier beaucoup dans le nez, d'où le fait qu'il soit très contagieux, car il ressort plus facilement. Mais prudence, il est encore un peu trop tôt pour affirmer qu'Omicron est moins dangereux que les variants précédents. En France, si l'on observe que les symptômes sont moins graves, c'est aussi sans doute parce que 77% de la population totale française est complètement vaccinée.