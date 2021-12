À l'approche du Nouvel An , les cas contacts se ruent sur les tests de dépistage au Covid-19 dans les pharmacies

Une personne sur dix est cas contact en France, selon le ministre de la santé. À Lyon, ils sont très nombreux à se faire tester avant le Nouvel An.

À l'extérieur d'une pharmacie du 5e arrondissement de Lyon, la file d'attente s'allonge. Certains cas contacts viennent sans rendez-vous : "C'est pour me rassurer parce que j'ai deux enfants qui sont positifs", explique un père de famille. "Je pense que l'ai. Par rapport au Nouvel An aussi, c'est grave compliqué", se désole une femme.

Pour le pharmacien Damien Trillou, la plupart des gens testés sont vaccinés et le reveillon n'est pas leur motivation première : "Très majoritairement, ce sont des personnes qui sont cas contacts ou qui ont des symptômes."

"On trouve régulièrement des positifs même pour les personnes qui viennent se tester comme ça juste par précaution." Damien Trillou, pharmacien lyonnais à franceinfo

Un quart d'heure après le test, vient le moment du verdict. "J'étais cas contact la semaine dernière, du coup j'ai dû me faire tester une semaine après. Là je suis negative donc je ne suis plus cas contact. Donc pour le réveillon je peux voir des gens et je ne mets en danger personne donc je suis contente", se réjouit une femme devant la pharmacie.

"Ce virus, on en a vraiment marre !"

Mais un test négatif ne suffit pas toujours à sauver sa soirée du Nouvel An : "C'est négatif mais je dois quand même rester isolée sept jours puisque je suis cas contact. J'avais prévu de faire le réveillon avec des amis. Donc je ferai mon petit réveillon toute seule devant ma télé et puis en visio avec des amis. Ce n'est pas grave", relativise un cliente de la pharmacie. D'autres, moins philosophes, lâchent : "Ce virus, on en a vraiment marre !"