Covid-19 : Omicron représente près de la moitié des cas positifs

Dans cette pharmacie clermontoise, les plannings de rendez-vous sont complets du matin au soir. Un test antigénique est réalisé toutes les cinq minutes. Depuis une dizaine de jours, le nombre des cas positifs est en nette augmentation. "Hier on était à plus de 30 % de positifs, ce qui est absolument colossal pour nous", indique Philippe Coulon, pharmacien gérant.

Près d’1 personne testée sur 4 est positive

Pour les personnes positives aux tests antigéniques, la suite c’est le test PCR. Les infirmiers préleveurs de ce drive en pratiquent plus de 600 par jour en ce moment. "Il y a de plus en plus d’arrêts, de plus en plus de personnes qui sont cas contacts et donc de plus en plus de personnes qui viennent et se font tester", constate Mélis Acierik, infirmière préleveuse. Ces tests plus fiables confirment la tendance observée en pharmacie : actuellement près d’une personne testée sur 4 est positive. Détecté pour la première fois le 5 décembre, le variant Omicron représente désormais près de la moitié des cas positifs.