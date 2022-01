Covid 19 : les transports perturbés par le variant Omicron

Certaines régions sont plus touchées que d'autres par les perturbations de trains, et cela à cause de la multiplication de cas de Covid et de cas contact parmi le personnel. Dans les Hauts-de-France par exemple, 10% des trains ont dû être supprimés, selon la SNCF. C'est aussi le cas de la Bretagne ou le Centre-Val-de-Loire. L'axe Paris-Orléans pourrait ainsi être perturbé jusqu'au 6 janvier.

Des employés absents

À la SNCF, le variant Omicron a eu des conséquences sur le personnel. On compte "6% d'absents de plus que d'habitude sur le trafic, même si la situation reste sous

surveillance", affirme Dorothée Lachaud. L'épidémie touche aussi les transports

scolaires. "En Moselle par exemple, 177 chauffeurs de cars manquent à l'appel". Quelques lignes ont donc été modifiées.