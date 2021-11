Covid-19 : "les tests sont en cours" pour vérifier l'efficacité des vaccins face au variant Omicron, annonce Sylvie Briand

Le monde s'inquiète de la propagation du variant Omicron du Covid-19. Les pays cherchent à se protéger et s'interrogent sur l'efficacité des vaccins face à cette nouvelle menace. "Pour l'instant, les tests sont en cours et donc on ne peut rien dire en ce qui concerne ce variant et l'efficacité des vaccins. On aura la réponse quand les différents tests seront effectués dans plusieurs laboratoires dans le monde", explique Sylvie Briand, directrice du département de préparation mondiale aux risques infectieux à l'OMS, en duplex dans le 23 heures de Franceinfo lundi 29 novembre.

"Il ne faut pas non plus paniquer"

Sylvie Briand appelle à "garder la tête froide". "On en a vu beaucoup des variants depuis le début de cette pandémie et les vaccins continuent à fonctionner très bien. Alors, on peut avoir une petite baisse d'efficacité, mais ça reste quand même des vaccins très, très performants, donc il ne faut pas non plus paniquer maintenant. Il faut continuer avec les stratégies vaccinales en cours et protéger surtout les personnes les plus à risque de faire une maladie grave", déclare-t-elle.