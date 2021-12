Covid-19 : les règles d'isolement en passe d'être assouplies avec le variant Omicron ?

Le ministère de la Santé réfléchit à faire évoluer les règles d'isolement pour les cas contact, face au risque d'une société paralysée par un variant plus contagieux mais moins dangereux.

Aujourd'hui tenus de s'isoler sept jours, voire 17 jours pour ceux qui partagent leur domicile avec une personne positive au Covid-19, les cas contact vont-ils voir cet isolement raccourci dans les prochaines jours ? Selon le ministère de la Santé, contacté par France Télévisions jeudi 23 décembre, un travail est en cours sur la question des règles d'isolement au niveau de l'exécutif et du centre de crise sanitaire pour clarifier les règles au regard du variant Omicron.

"On attend le retour des études sur le variant Omicron", explique le ministère de la Santé. "Si elles confirment, comme nous l'espérons, une baisse de la dangerosité (avec plus de cas mais moins d'impact), alors dans ce cas, on pourra en effet alléger les règles."

Isoler les cas contact, un "voeu pieux" ?

Cette évolution envisagée des règles d'isolement s'explique entre autres par les mises en garde adressées jeudi par le Conseil scientifique. Ses membres ont en effet alerté sur une "possible désorganisation de la société à partir de début janvier" en raison de "centaines de milliers de cas" en France le mois prochain. "Sachant qu'en moyenne une personne contamine plus de 10 personnes, avec 100 000 cas par jour, c'est un million de cas contact en quarantaine de sept à 17 jours, soit plus de 10 millions de jours d'arrêt générés chaque jour", explique sur Twitter Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale de Genève, en Suisse.

3/3 - En 3 jours, les services essentiels du pays seront à l'arrêt : le pays sera paralysé.

En 7 jours tout le pays sera en quarantaine.

Qui a pu concevoir pareille disposition?

Isoler 5 jours les positifs est utile, isoler les cas-contacts, avec #Omicron est un vœu pieux — Antoine FLAHAULT (@FLAHAULT) December 22, 2021

Si elle sautait le pas, la France ne serait pas la seule à revoir ses règles d'isolement face au variant Omicron. C'est ce qu'a fait mercredi le gouvernement britannique, qui a réduit de dix à sept jours la période d'isolement en Angleterre pour les personnes vaccinées ayant contracté le Covid. Idem en Afrique du Sud, où un Conseil scientifique a recommandé au gouvernement de réduire de dix à sept jours la période d'isolement des patients avec symptômes.