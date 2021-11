Covid-19 : le nouveau variant Omicron se propage en Europe

Une soixantaine de passagers en quarantaine aux Pays-Bas, deux cas suspects en Allemagne, après une cinquantaine d'autres en Belgique, un en Italie et deux au Royaume-Uni. L'inquiétude monte en Europe à cause du nouveau variant du Covid-19 Omicron. Le Premier ministre britannique Boris Johnson serre la vis samedi 27 novembre. Il impose un test et un isolement jusqu'à un résultat négatif.





Pas encore de cas officiel en France



Aux Pays-Bas, vendredi, les passagers de deux vols en provenance d'Afrique du Sud ont été testés. L'attente a duré plusieurs heures. "Ça ressemblait plus à de la détention qu'à un confinement organisé, pas de gel, pas de masque", raconte un Français. 61 personnes se sont révélées positives au Covid-19. Elles attendent de savoir si elles ont été contaminés par Omicron. Un variant jugé préoccupant par l'Organisation mondiale de la Santé, car le risque de transmission pourrait être élevé. Le gouvernement français annonce samedi soir que toute personne cas contact d'une autre testée positive au variant devra s'isoler obligatoirement pendant sept jours même si celle-ci est vaccinée.