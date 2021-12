Covid-19 : le niveau d'alerte relevé au Royaume-Uni, face à la forte poussée du variant Omicron

Un cran au-dessus. Les responsables de santé au Royaume-Uni ont annoncé, dimanche 12 décembre, relever le niveau d'alerte Covid en raison d'une "rapide augmentation" des cas du variant Omicron, qui a poussé le gouvernement à annoncer de nouvelles mesures.

Le Premier ministre Boris Johnson s'adressera à la nation dans une allocution diffusée dimanche à 20 heures (21 heures à Paris) pour faire le point sur la situation au Royaume-Uni, où le nombre total de cas d'Omicron détectés a atteint 3 137, soit une augmentation de 65% par rapport au total de 1 898 cas recensés samedi. Détecté au Royaume-Uni il y a un peu plus de deux semaines, Omicron devrait être le variant dominant d'ici quelques jours, estime le gouvernement.

Pression sur les services de santé

Face à sa rapide propagation, le niveau d'alerte a été relevé de trois à quatre, le deuxième niveau le plus élevé? Ce niveau indique que "la transmission est élevée" et que la pression sur les services de santé est "importante ou en augmentation".

"Les premiers éléments montrent qu'Omicron se propage beaucoup plus rapidement que Delta et que la protection vaccinale contre les maladies symptomatiques d'Omicron est réduite", soulignent les responsables de santé de l'Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord dans un communiqué commun.