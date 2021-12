Covid-19 : huit cas de variant Omicron désormais confirmés en France, selon Santé publique France 

Huit cas de variant Omicron du Covid-19 ont été détectés en France, a fait savoir Santé publique France, dans son point hebdomadaire du jeudi 2 décembre. Jusque là, quatre cas avaient été confirmés sur le territoire. Le premier à La Réunion, chez un voyageur de retour de l'île Maurice, après un voyage au Mozambique. Deux autres cas avaient été détectés en Seine-et-Marne et dans le Haut-Rhin, chez des personnes revenues d'Afrique du Sud. Le dernier concernait un résident de Seine-et-Marne, non vacciné et qui s'était rendu au Nigeria.

"À ce jour, la majorité des cas séquencés proviennent d’Afrique du Sud", précise Santé publique France. Les sept cas confirmés en métropole sont répartis dans cinq régions différentes. "Ces cas et leurs contacts sont suivis de près par les autorités de santé locales", précise l'agence. Le variant Delta reste écrasant en France et représente "99,8% des virus séquencés sur les prélèvements interprétables de la dernière enquête Flash (du 8 au 10 novembre)".