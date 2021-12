Variant Omicron : ce que l'on sait des cas confirmés et suspects en France

Il est présent sur le territoire français. Un jour après l'annonce du gouvernement français du durcissement des conditions d'accès à son territoire pour tous les voyageurs, deux premiers cas du variant Omicron ont été identifiés en France. Le premier à La Réunion, mardi, et le second, en Ile-de-France, jeudi 2 décembre. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de la présence de ce variant très contagieux sur le territoire français.

En Ile-de-France, un premier cas confirmé

Le premier cas de variant Omicron dans l'Hexagone a été recensé, jeudi matin, en Ile-de-France, selon un communiqué de l'Agence régionale de santé (ARS). Il s'agit d'un voyageur qui réside en Seine-et-Marne, testé positif au Covid-19 en descendant de l'avion qui l'a ramené du Nigéria, le 25 novembre. Le séquençage du prélèvement a révélé qu'il était porteur du variant identifié pour la première fois en Afrique du Sud. Cet homme, âgé de "50 à 60 ans", ne présentait pas de symptômes au moment du test et n'était pas vacciné, précise l'ARS d'Ile-de-France.

Deux autres personnes de son entourage proche sont également concernées, mais le variant Omicron n'a pas encore été identifié. Sa femme, qui l'accompagnait lors de ce voyage, a également été testée positive au Covid-19. Pour l'heure, l'ARS attend les résultats du séquençage pour savoir si elle a été infectée par le variant Omicron. Enfin, une troisième personne vivant sous le même toit a réalisé un test jeudi, afin de savoir si elle avait contracté le virus et si elle était porteuse du variant.

Aucune de ces trois personnes n'est vaccinée. Elles ont été placées à l'isolement et l'Agence régionale de santé affirme "poursuivre l'enquête sanitaire pour identifier, tester et, le cas échéant, isoler d'autres contacts à risques possibles".

A La Réunion, un voyageur également positif

Plus tôt dans la semaine, le variant Omicron avait déjà été détecté mardi sur le territoire français, sur l'île de La Réunion, rapporte La 1ère. Il s'agit d'un homme de 53 ans, de retour de l'île Maurice, après un voyage au Mozambique et une escale en Afrique du Sud, pays où le variant Omicron a été identifié pour la première fois. Ce voyageur avait réalisé des tests lors de son départ et de son arrivée, tous deux négatifs.

C'est ensuite qu'il a ressenti les premiers symptômes du Covid-19 et qu'il a été testé positif. Il a été placé "immédiatement à l'isolement à son domicile", précise l'ARS de La Réunion dans un communiqué. Contactée par La 1ère, l'agence Santé publique France précise que cet homme présentait un schéma vaccinal complet (deux doses du vaccin de Pfizer-BioNTech). Le quinquagénaire faisait partie d'un groupe de six personnes qui ont été testées positives au virus à leur retour de voyage. Mais il est le seul à s'être révélé positif au variant Omicron.

Par mesure de précaution, la France a suspendu tous les vols en provenance de sept pays – Afrique du Sud, Botswana, Eswatini (anciennement appelé le Swaziland), Lesotho, Mozambique, Namibie et Zimbabwe – depuis le 26 novembre. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé mercredi que les vols reprendraient samedi, mais avec "un encadrement extrêmement strict et drastique".

Huit cas suspects identifiés

Le ministère de la Santé a affirmé, dimanche 28 novembre, dans un communiqué, que huit cas suspects étaient en cours de séquençage. Sont considérés comme "cas possibles de contamination au variant Omicron les personnes s'étant rendues en Afrique australe dans les 14 derniers jours et ayant un résultat de test positif avec un criblage négatif pour les mutations retrouvées dans les autres variants préoccupants (Alpha, Bêta, Gamma, Delta)".

Selon le ministère de la Santé, "les mesures renforcées d'identification et d'isolement des cas possibles et de leurs personnes contacts à risque ont été mises en œuvre", et ce "avant même l'obtention des résultats du séquençage". On ignore pour le moment si les deux cas confirmés en Ile-de-France et à La Réunion figurent parmi ces huit cas suspects recensés par les autorités.Contacté par franceinfo, le ministère de la Santé n'a pas répondu à nos sollicitations.