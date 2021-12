Covid-19 : faut-il opter pour un masque FFP2 afin de se protéger contre le variant Omicron ?

La France ne privilégie pas, pour le moment, le port des masques FFP2. Ils sont pourtant plus filtrants, et ils protègent plus longtemps.

Face à une cinquième vague du Covid-19 toujours plus haute, et une propagation fulgurante du variant Omicron, faut-il opter pour le masque FFP2 ? À Strasbourg, dans le Bas-Rhin, certains passants ont déjà fait ce choix. "Je l'utilise énormément quand il y a beaucoup de monde, ou quand je suis dans un endroit qui est clos", confie une femme. Avec la hausse des contaminations, les ventes de masques FFP2 ne cessent de grimper.



600 millions de masques disponibles en France

Jugés plus performants que les masques chirurgicaux, les masques FFP2 réduiraient considérablement le risque d'attraper le virus. "Il est plus hermétique, et évidemment, il a moins tendance à descendre en dessous du nez", explique le professeur Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon (Paris). Les autorités françaises disposent de 600 millions de masques FFP2. Si la production a ralenti ces derniers mois, les industriels seraient quand-même capables d'en produire entre 20 et 25 millions par semaine.