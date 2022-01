Covid-19 : évolution des règles d'isolement à compter du lundi 3 janvier

Face au variant Omicron, trois fois plus contagieux mais pas forcément plus dangereux, le gouvernement change de stratégie et fait évoluer les règles d'isolement, à compter lundi 3 janvier. Pour une personne positive avec un schéma vaccinal complet, il faudra s'isoler durant sept jours, et sera possible de reprendre le travail après cinq jours, si l'on redevient négatif. En revanche, pour les personnes non-vaccinées ou qui n'ont pas toutes leurs doses, il faudra respecter un isolement de dix jours, ou de sept si l'on fournit un test négatif.



Éviter une paralysie du pays

Les personnes vaccinées et cas contact n'auront plus besoin de s'isoler. Il faudra se faire dépister le jour-même, puis à J+2 et à J+4. Pour les cas contact non-vaccinés, l'isolement devra durer sept jours. Selon les spécialistes, les derniers chiffres des contaminations imposaient ces allégements. "Plus de 200 000 personnes contaminées chaque jour, ça fait à peu près un million par semaine, (…) très rapidement la France se serait retrouvée indirectement dans un état de confinement", explique le professeur Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille (Nord).