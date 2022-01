Covid-19 : de nouvelles règles concernant l'isolement

Face à Omicron, trois fois plus contagieux mais pas forcément plus dangereux, le gouvernement fait évoluer les règles d’isolement. Si vous êtes testé positif et que votre schéma vaccinal est complet, alors vous serez isolé sept jours, voire seulement cinq si vous réalisez un nouveau test négatif. Si vous n’êtes pas vacciné ou que votre pass sanitaire n’est pas valide faute de rappel, l’isolement dure dix jours, sept si vous fournissez un test négatif. Pour un cas contact vacciné et à jour dans les rappels, aucun isolement n'est prévu mais il faudra se faire dépister à J+2 et J+4. Sans vaccination ou rappel, l’isolement sera de sept jours. Des mesures qui entreront en vigueur lundi 3 janvier.

Des mesures nécessaires

"Si tout le monde est à l’isolement, le pays est à l’arrêt", a déclaré Olivier Véran, ministre de la Santé. Selon les spécialistes, les derniers chiffres des contaminations imposaient ces allégements. "Plus de 200 000 personnes contaminées chaque jour, cela fait un million par semaine avec en moyenne cinq à dix cas contacts. Très rapidement la France se serait retrouvée indirectement dans un état de confinement", a souligné le Professeur Philippe Amouyel, épidémiologiste au CHU de Lille. À l’hôpital, les soignants testés positifs ne seront plus isolés s’ils sont asymptomatiques et qu’ils travaillent en unité Covid.