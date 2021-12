Autotests : vente en grande surfaces, un feu vert temporaire

Cette entreprise bretonne produit plus de 2 millions d’autotests chaque semaine. Avec l’autorisation de la vente en supermarché, la société se prépare à monter encore en puissance. "On a investi dans des machines automatiques qui vont être mises en service mi-janvier et qui vont permettre d’augmenter nos capacités", indique Aldric Laurent, directeur des opérations NH Biotech 22.

Fin de l’accompagnement médical

À Dijon (Côte d'Or), cette grande entreprise attend la livraison de 500 autotests d’ici la fin de la semaine. Une bonne nouvelle pour la majorité des clients interrogés. "Ça devrait être comme les alcootests, en libre accès pour tout le monde", déclare une jeune femme. Les pharmaciens déplorent l’autorisation accordée aux supermarchés, qui signe selon eux la fin de l’accompagnement médical. Possible en Allemagne et en Belgique depuis plusieurs mois déjà, la vente des autotests en grandes surfaces sera autorisée en France jusqu’au 31 janvier.