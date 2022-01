Autotests : les fabricants accélèrent la cadence

Y aura-t-il suffisamment d'autotests pour tout le monde ? Plus d'une pharmacie sur deux était déjà en rupture de stock d'autotests avant Noël. D'autant plus que ces autotests seront donnés gratuitement aux élèves de primaire s'ils sont cas contact. Les fabricants vont-ils réussir à suivre ?

Les autotests ont fait leur entrée dans les réflexes des Français. "Quand on a l'occasion de voir des amis un peu fragiles, je trouve que c'est une précaution civique", déclare un client dans une pharmacie. Car désormais si l'on est cas contact, il faut se faire un autotest tous les deux jours. Un pharmacien parisien a pu anticiper et s'approvisionner en conséquence, 350 autotests qui devraient lui permettre de "tenir la semaine". Mais d'autres pharmacies ont plus de mal à se faire livrer, comme à Bordeaux, où le présentoir à autotests est vide, malgré une forte demande.

1,5 million de tests par semaine

Résultat, les fabricants comme AAZ accélèrent la cadence. Cette entreprise a désormais 10 sites d'assemblage, et les 400 employés ont été renforcés d'autant d'intérimaires. D'un million de tests par semaine, ils vont passer mi-janvier à 1,5 million. "On va faire en une semaine, chaque semaine du mois de janvier, ce qu'on faisait en trois mois, du mois de septembre jusqu'au mois de novembre de l'année dernière", détaille Fabien Larue, directeur général d'AAZ. La gratuité des autotests sera effective dès mercredi 5 janvier, pour les personnes cas contact.