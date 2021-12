Autotests dans les supermarchés : "Nous les vendrons à prix coûtant, à moins de deux euros", assure le président de Système U

Après la publication mardi 28 décembre au Journal Officiel d’un arrêté du ministère de la Santé autorisé la vente dans les grandes surfaces d’autotests pour détecter le Covid-19, "les commandes sont en cours", assure sur franceinfo le président de l’enseigne Système U, Dominique Schelcher. "Je pense que nos fournisseurs vont nous permettre de le vendre à prix coûtant, à moins de deux euros."

franceinfo : Comment réagissez-vous à cette annonce ?

Dominique Schelcher : Enfin ! Nous le réclamions depuis un certain temps. Cela nous avait été refusé l’année dernière et, depuis quelques jours, nous avions la demande de certains clients qui avaient du mal à se procurer ces autotests en pharmacie. C’est donc une bonne nouvelle pour les clients. Je pense que les premières livraisons arriveront dans le courant de la semaine prochaine. Les commandes sont cours.

Vos autotests seront-ils moins chers que dans les pharmacies ?

Absolument. L’autotest est actuellement vendu à cinq euros en pharmacie. Nous discutons avec nos fournisseurs. Je pense qu’ils vont nous permettre de le vendre à prix coûtant, à moins de deux euros. Apparemment, la production bat son plein. Je pense qu’il y a eu un pic la semaine dernière. Les choses sont en train de rentrer dans l’ordre et le produit sera à nouveau disponible dans les prochains jours.

L’autorisation de vente qui court jusqu’au 31 janvier sera-t-elle suffisante ?

Ça, c’est l’avenir qui le dira, et sans doute la demande. Je pense que le gouvernement fait face à un certain nombre de pressions de la part des pharmaciens qui ne veulent pas perdre leur monopole. Il faudra voir comment les choses vont se passer pendant ce mois de janvier et quel véritable service cela va apporter. Le gouvernement décidera de poursuivre ou pas.

Estimez-vous que les pharmacies doivent se concentrer sur les tests antigéniques et PCR et vous sur les autotests ?

Chacun son boulot. Je pense que l’offre va être complémentaire. Quand vous achetez un autotest pour la première fois, vous irez sans doute, et à juste titre, chez votre pharmacien pour avoir le bon conseil. Une fois que le geste est connu, vous pouvez venir acheter le produit chez nous, comme nous le faisons aujourd’hui pour les masques et le gel hydro. C’est devenu une banalité. L’idée pour nous, c’est de rendre ce service en plus en répondant à la demande des clients.