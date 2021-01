Variant du Covid-19 : deux nouveaux foyers de contamination détectés en France

Deux foyers de contamination au variant britannique du Covid-19 ont été détectés à Bagneux (Hauts-de-Seine) et à Rennes (Ille-et-Vilaine). "Pour l'instant, au total, neuf personnes porteuses du variant britannique du virus ont été identifiés dans cet établissement pour personnes âgées : sept patients et deux membres du personnel soignant. La plupart sont asymptomatiques, mais ce qui inquiète le plus, c'est la provenance de cette forme particulièrement contagieuse du virus", rapporte le journaliste Thomas Paga, en direct de Rennes (Ille-et-Vilaine), jeudi 7 janvier.



19 cas de contamination en France

Aucun personnel soignant n'a voyagé au Royaume-Uni, ce qui laisse à penser que le variant a circulé localement avant d'atteindre le centre gériatrique. "Au total, ce sont donc 19 cas de contamination par ce variant britannique dans toute la France, ainsi que trois autres cas par un autre variant venu d'Afrique du Sud", ajoute le journaliste.

