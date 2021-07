Variant Delta : vers de nouvelles restrictions pour les voyageurs ?

À l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne), c'est un jour de grand départ. Malgré la présence du Covid-19 et de son variant Delta, ces vacanciers comptent profiter de leur séjour à l'étranger. "J'essaie de ne pas y penser, je me mets dans l'état d'esprit des vacances, on se protège, on fait ce qu'il faut et puis voilà", explique une voyageuse. "On est prudent, on fera attention", témoigne un autre vacancier.



Le gouvernement appelle à la prudence

La situation de certains voisins européens inquiète le gouvernement. Au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni, l'épidémie repart fortement. Dans une moindre mesure, le variant Delta gagne du terrain à Chypre, en Finlande, en Belgique et au Luxembourg. Au Portugal, l'un des pays les plus prisés par les Français, le variant représente 90% des nouveaux cas. Les contaminations pourraient doubler dès la mi-juillet. Le gouvernement appelle à la prudence. Des restrictions de voyage pourraient être annoncées prochainement.