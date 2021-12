Yvelines : un bus pour permettre aux plus de 65 ans d'avoir leur troisième dose

Mercredi 15 décembre débute de la vaccination des enfants. C'est également la date butoir pour faire sa troisième dose quand on a plus de 65 ans. Dans les Yvelines, un bus circule pour permettre aux personnes les plus isolées d'obtenir leur dose de rappel.

À Beynes dans les Yvelines, un "vaccy bus" installé sur le parking pour la journée attire beaucoup de monde. Pas de rendez-vous avant début janvier pour cette dame de plus de 65 ans, le bus tombe à pic "C'est une bonne incitative", indique-t-elle. Un couple n'a pas hésité à prendre rendez-vous pour sauver leur pass sanitaire. Comme 480 000 personnes, ces deux habitants ont reçu un texto de l'Assurance maladie les informant de la date butoir.

15 millions de troisième dose

Grâce au vaccy bus, 150 rendez-vous ont été pris et plus de 200 doses sont disponibles pour la journée. "Cela permet aux personnes isolées de venir", indique Yves Revel, maire de la commune. Dans la salle de repos installée dans la mairie, quelques plus jeunes ont sauté sur l'opportunité, pour sécuriser "les fêtes avec les grands-parents", explique une dame qui a obtenu son injection quelques jours après avoir pris rendez-vous. Plus de 15 millions Français ont reçu leur dose de rappel.