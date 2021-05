Vrai ou fake : pourquoi les variants du Covid-19 sont-ils inquiétants ?

Les variants inquiètent car certains sont plus contagieux. Le variant anglais par exemple rentre plus facilement dans les cellules humaines que la souche originelle parce que la mutation qu’il porte modifie légèrement la composition de la "protéine spike". Cela l’aide à mieux détecter les récepteurs des cellules qu’il peut infecter, donc il pénètre le corps humain plus rapidement. Puisqu’il est plus efficace, il faut moins de quantité de virus pour infecter l’organisme.



Certains variants perturbent la réponse immunitaire du corps

Il se reproduit très vite, donc c’est un virus plus contagieux. De plus, certains variants perturbent la réponse immunitaire du corps. Les variants brésilien et sud-africain ont une mutation qui modifie la forme de la "protéine spike". Résultats, des anticorps produits par la vaccination ou une précédente infection pourraient ne pas la reconnaître. Le corps lutterait ainsi moins bien contre le virus.