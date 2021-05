Covid-19 : le vaccin AstraZeneca est-il moins efficace face aux variants ?

Dimanche 9 mai, Emmanuel Macron a pris la parole au Parlement européen. Au sujet du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, il a estimé que face aux variants, "d’autres vaccins sont aujourd’hui plus efficaces". Sur le plateau du 19/20, le journaliste et médecin Damien Mascret souligne qu’effectivement "lorsqu’il y a beaucoup de variants dans certains pays, comme c’est le cas en Afrique du Sud notamment, ou au Brésil, on s’aperçoit que les vaccins les plus récents, c’est-à-dire les vaccins comme AstraZeneca, comme Janssen, comme Novavax, tous ces vaccins ont l’air d’avoir moins d’efficacité" que les vaccins ARN.

"Le meilleur vaccin, c’est celui qu’on peut avoir rapidement"

Damien Mascret confirme qu’il faut continuer dans la mesure du possible à se faire vacciner contre le Covid-19, car ces vaccins sont "très efficaces contre les formes graves". "Ils sont aussi efficaces pour réduire la transmission donc ralentir l’épidémie. Or, chaque pourcentage de couverture vaccinale gagné dans la population freine l’épidémie", insiste-t-il.