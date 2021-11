Vrai ou FAKE : pourquoi il y a-t-il plus de personnes vaccinées dans les hôpitaux ?

Il y a de plus de personnes vaccinées que de non-vaccinés dans les hôpitaux en raison du Covid-19. Pourquoi ? Éléments de réponse.

Dans les hôpitaux, le nombre de personnes vaccinées est plus élevé que le nombre de patients non-vaccinés pour les cas de Covid-19. Selon les antivaccins, tout serait une question d'efficacité du vaccin. La DREES, service statistique officiel, a publié des chiffres, indiquant qu'en début novembre, il y a eu 56% de personnes entièrement vaccinées admises à l'hôpital, contre 42% de non-vaccinés. En réanimation, tout s'équilibre, avec respectivement 49 et 48% de personnes vaccinées et non-vaccinées.



Un non-sens lié à la vaccination

Cependant, les chiffres ne sont pas comparables, car la part de population vaccinée est beaucoup plus importante. Près de 89% des adultes ont reçu leurs doses. "Cela n'a rien à voir avec l'efficacité du vaccin", rappelle Mahmoud Zureik, professeur en épidémiologie et en santé publique. Pour avoir des chiffres comparables, il faudrait prendre des échantillons similaires. Sur 1 million de personnes, 32 individus non-vaccinés ont été admis en soins critiques, contre 4 chez les vaccinés. La vaccination réduit notamment les conséquences graves de la maladie.