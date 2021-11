DIRECT. Vaccin contre le Covid-19 : la Haute Autorité de santé recommande une dose de rappel pour les adultes dès cinq mois après la primo-vaccination

Il est 9 heures et des poussières, on (re)prend un café et on fait le point sur l'actualité :

• #MIGRANTS Un cinquième passeur a été arrêté après la mort de 27 migrants dans un naufrage au large de Calais, annonce le ministre de l'Intérieur. Suivez la situation dans notre direct.

• #COVID_19 L'Allemagne a franchi le seuil de 100 000 morts liées au Covid-19, annonce l'autorité sanitaire fédérale RKI ce matin. Le pays a comptabilisé 351 décès supplémentaires en 24 heures.

• #COVID_19 En France aussi, la situation sanitaire se dégrade. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, tiendra une conférence de presse ce midi pour annoncer de nouvelles mesures pour freiner la cinquième vague.

• Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures "afin de renforcer la protection des victimes et la lutte contre les violences", à l'occasion de la Journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.