VRAI OU FAKE. La vaccination contre le Covid-19 a-t-elle des conséquences sur les cycles menstruels ?

Selon de nombreuses femmes, le vaccin contre le Covid-19 a eu des conséquences sur leurs cycles menstruels. "J'ai fait le vaccin hier, mes règles n'ont jamais été aussi douloureuses", a indiqué l'une d'elles sur Twitter. Ces témoignages sont connus des services de santé, en particulier de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

229 signalements après une injection du vaccin Pfizer

Fin juillet, en France, un rapport de l'ANSM faisait état de 229 signalements suite à une injection du vaccin Pfizer-BioNTech et 36 pour Moderna. Plus récemment, dans un nouveau rapport de suivi, la liste des effets indésirables potentiels a été mise à jour. Elle mentionne bien les troubles menstruels. Pour autant, l'ANSM a indiqué que l'impact des règles sur les vaccins n'a pas été démontré. Outre-Manche, l'agence de réglementation des médicaments a reçu à ce jour plus de 34 000 signalements pour des règles plus abondantes que d'habitude.