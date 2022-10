VRAI OU FAKE : des experts ont-ils affirmé que le vaccin anti-Covid est dangereux ?

franceinfo

Depuis quelques jours, une vidéo censée alerter sur les vaccins est partagée des milliers de fois, notamment par une eurodéputée du rassemblement national. On y voit des personnes habillées en blouse blanche et semblant tenir une conférence. "Les données les plus récentes démontrent que l’on a plus de chances d’être infecté, malade, ou même de mourir si l’on a été vacciné, par rapport aux non-vaccinés", explique l’un d’entre eux.

La vidéo date du 11 mai

Ces experts se sont autoproclamés "Global covid submit". Leur vidéo date en réalité du 11 mai dernier. L’un d’entre eux est Robert Malone. Il a travaillé sur l’ARN messager dans les années 80, avant de changer de domaine. Depuis, il diffuse des fausses informations sur la dangerosité du vaccin. Sur la vidéo en question, on aperçoit derrière Ryan Cole et Lynn Fynn, figures connues des mouvements antivax aux États-Unis.