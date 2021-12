Visites dans les Ehpad à Noël : "L'idée, c'est de ne pas isoler", assure la ministre Brigitte Bourguignon

"L'idée c'est de ne pas isoler, on sait que l'effet de privation de la famille est dévastateur", a expliqué ce jeudi sur franceinfo Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'Autonomie, alors que le gouvernement appelle à maintenir les visites dans les Ehpad malgré la situation sanitaire délicate.

franceinfo : Quels sont les recommandations que vous avez envoyées aux établissements ?

Brigitte Bourguignon : Les grands principes c'est que la fermeture d'un établissement c'est l'exception et que la liberté c'est la règle. Il y a des conditions évidemment compte tenu de l'épidémie en cours et donc nous faisons extrêmement attention dans l'établissement comme à l'extérieur. Il y a une donnée supplémentaire que nous n'avions pas lors de la première vague qui est celle de la vaccination et même d'un bouclier vaccinal pour les résidents puisque nous avons commencé par eux. Aujourd'hui, cette couverture est intense puisque nous sommes à plus de 87% de 3e dose.

Sur les 7 500 établissements en France, savez-vous combien vont rester fermés ?

La consigne n'est pas de fermer s'il y a un cas positif. S'il y a un cluster, éventuellement. On teste tout le monde. L'idée, c'est de ne pas isoler et de garder des mesures proportionnées à chaque fois. On sait que l'effet de privation de la famille et du lien social est dévastateur pour les personnes. Dans ce contexte de vigilance accrue pour tout le monde, on aura la même vigilance accrue pour ces établissements.

Comment cela se passe-t-il pour les visites ?

Il faut un pass sanitaire et que les personnes gardent leur masque dans les chambres lorsqu'elles vont rendre visite à leurs parents. On demande cette intelligence collective pour que Noël entre dans ces établissements et que les personnes puissent bénéficier des fêtes. Tout le monde doit faire un effort en ce sens.

Avez-vous des problèmes d'arrêt maladies des personnels soignants ?

On a pas mal d'arrêts maladie, mais on les avait déjà. Je voudrais saluer ces personnels qui font un travail remarquable dans des conditions pas toujours simples et ils ont payé, eux aussi. Cette vague-ci on n'a pas dénombré tant de malades que ça, mais c'est toujours le retour qui est inquiétant. Il faudra que chacun se teste et s'isole s'il le faut.

Les personnels ressentent un manque de considération. Comment allez-vous encourager les gens à travailler dans ces établissements ?

Ce personnel est hyper dévoué, adore son métier et aimerait qu'on en parle et que de temps en temps on fasse moins d'Ehpad bashing. On a ouvert toutes les vannes de formations possibles, d'insertions sociales, d'alternance, d'apprentissage, ce qui a boosté les choses. Nous avons doublé les places d'aides-soignants en formations et nous avons lancé les services civiques séniors. Les personnels m'ont demandé des mesures d'urgence et nous avons fait par la loi de financement de la Sécurité sociale un effort sans précédent de financement vers ce secteur. Nous avons mis en place le Ségur investissement. On est en train, avec 2,1 milliards, de rénover une grande partie des Ehpad en France.