"Protéger sans isoler" : pour Noël, le gouvernement annonce de nouvelles recommandations dans les Ehpad face au Covid-19

Il faut "protéger" contre le Covid-19 "sans isoler" : la ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, a annoncé lundi 20 décembre de nouvelles recommandations pour les Ehpad à l'approche des fêtes, appelant à limiter au strict nécessaire les privations de liberté des personnes âgées. "Je veux que chaque résident ait plaisir à célébrer les fêtes de fin d'année avec ses proches, car je sais à quel point elles sont importantes. Pour autant, je ne veux pas que ces moments essentiels de retrouvailles soient gâchés par la Covid-19", a déclaré la ministre lors d'une conférence de presse.

Des collectifs de familles ont critiqué récemment des restrictions de liberté imposées par certains directeurs d'établissements ou agences régionales de santé (ARS) : visites limitées, test PCR exigé en plus du pass sanitaire pour déjeuner avec des proches... Cela ne toucherait toutefois que quelques centaines de structures sur 7 500, selon l'AD-PA, l'Association des directeurs au service des personnes âgées.

Un test négatif pourra être demandé au retour dans l'établissement

En cas de clusters, les directeurs "peuvent être amenés à prendre des mesures de protection proportionnées et temporaires", a expliqué la ministre. Mais elle "invite les directeurs" des maisons de retraite médicalisées à ne suspendre les visites et les sorties que de manière "exceptionnelle" et "temporaire". Pendant les fêtes, les résidents pourront recevoir la visite de leurs proches avec la présentation d'un pass sanitaire, sortir en famille, participer à des événements ou animations dans l'établissement, a-t-elle promis. Il pourra être demandé aux résidents, à leurs proches et au personnel de présenter un test négatif à leur retour dans l'établissement, même s'ils ne sont pas cas contact, a-t-elle précisé.

A l'heure actuelle, 97% des résidents et des personnels d'Ehpad ont reçu le vaccin contre le Covid-19. Et 85% des résidents ont même déjà reçu une troisième dose, de même que 40% des membres du personnel, selon le ministère. Le rappel sera exigé au 30 janvier pour tous les membres du personnel soignant. Résultat : dans la semaine du 6 au 12 décembre, 975 cas positifs ont été recensés chez les résidents d'établissement médico-sociaux, loin des 15 000 cas par semaine au plus fort de la deuxième vague, selon le ministère. Le coronavirus est à l'origine de 33 décès chez les résidents d'Ehpad, contre "parfois un millier par semaine durant la deuxième vague".