Covid-19 : certains Ehpad renforcent les mesures de restriction

Un sapin décoré et une buche de Noël mais de familles. Dans l'Ehpad de Fleuré, dans la Vienne, les fêtes se célèbrent avec des restrictions que les résidents sont contraints d'accepter. Des mesures de protection décidées par l'établissement face à la reprise de l'épidémie. Il faut désormais prendre rendez-vous pour voir les seniors.

Des mesures de protection

Les mesures sont encore plus drastiques dans une maison de retraite de la Somme. Aucune visite ni aucune sortie pour les résidents, tous vaccinés de l'établissement, où un cluster a été détecté. "On a deux cas déclarés au niveau des résidents et six au sein du personnel", explique Marie Delannoy, infirmière à l'Ehpad de Saint-Riquier (Somme). Dans l'établissement, les activités continuent mais les résidents sont confinés jusqu'à nouvel ordre. Le Haut Conseil de santé public le préconise à partir de trois cas détectés. Les familles, averties de la situation par mail, sont déçues et "frustrées". "Mais il faut se raisonner, c'est pour le bien de tout le monde", relativise le fils d'une résidente. Les 163 seniors de l'établissement seront testés à nouveau mardi 14 décembre, pour savoir si le confinement de l'Ehpad doit être prolongé.