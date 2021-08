"Je suis d'accord avec des mesures assez fortes pour les personnels soignants" qui ne seraient pas vaccinés, a déclaré vendredi 27 août sur franceinfo Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat, membre du Conseil scientifique, alors que Jean Castex a confirmé jeudi 27 août que des sanctions seront rendues dès le 15 septembre pour les soignants non-vaccinés.

>> Suivez les dernières informations sur l'épidémie de Covid-19 dans notre direct

À l'hôpital Bichat, "moins de 10%" des personnels soignants ne sont pas vaccinés, a-t-il estimé. "Sur le plan national, au moins 85% de soignants ont reçu une première dose". Pour inciter les personnels réfractaires à se faire vacciner, "on continue à travailler et on a beaucoup progresser depuis le début du mois de juillet."

Yazdan Yazdanpanah "espère" que tous seront vaccinés d'ici le 15 septembre, date limite fixée par le gouvernement pour la vaccination des soignants. "Je pense qu'il faut continuer à faire de la pédagogie et on a beaucoup avancé. Après, je le dis à des gens qui travaillent, si on n'est pas vacciné, on risque de transmettre à nos patients et on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit."