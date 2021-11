Vidéo Vaccin contre le Covid-19 : Renaud Muselier appelle à "mettre en place, le plus tôt possible, la troisième dose pour tout le monde"

Vaccin contre le Covid-19 : Renaud Muselier appelle à "mettre en place, le plus tôt possible, la troisième dose pour tout le monde"

"Il faut mettre en place le plus tôt possible la troisième dose, pour tout le monde, tout de suite", a déclaré mardi 16 novembre sur franceinfo Renaud Muselier, médecin et président Les Républicains de la région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur à popos de la vaccination contre le Covid-19. "Il faut protéger nos populations et pour protéger nos populations, il faut les vacciner", affirme-t-il. Et selon lui, cela vaut d'autant plus pour les soignants pour qui la dose de rappel n'est pas obligatoire à ce stade : "Ils sont doubles vaccinés, ils peuvent être triples vaccinés."

"Il faut passer d'un pass sanitaire à un pass vaccinal", a également recommandé Renaud Muselier. Selon lui, cela permettra à "tous ceux qui sont vaccinés avec la troisième dose d'avoir accès à la vie, sans bloquer tout le monde". Interrogé sur cette possibilité, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a fait savoir sur France Inter que l'exécutif ne travaillait pas sur l'option d'instaurer un pass vaccinal. "On ne peut pas dire que le gouvernement a fait ce qu'il fallait lors des trois premières vagues", réagit Renaud Muselier. "

"On ne va pas arrêter la totalité de notre vie économique et sociale parce que quelques-uns ne veulent pas se faire vacciner." Renaud Muselier, président Les Républicains de la région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur à franceinfo

Le président de région appelle à se servir de "notre expérience pour éviter ce qu'on a vécu l'an passé" et pour "éviter de vivre la même chose qu'en Autriche", où un confinement vient d'être instauré pour les personnes non-vaccinées.