VIDEO. Covid-19 : on fait le point sur la course mondiale au vaccin

Réaliser en un an ce qui prend d'habitude une dizaine d'années. C'est l'objectif de nombreux laboratoires qui se sont lancés, au printemps 2020, dans une course contre la montre pour élaborer un vaccin contre le Covid-19. Un sprint mondial qui voit déjà une quarantaine de projets faire la course en tête.

Plus de deux cents projets en lice

D'après une note de l'Organisation mondiale de la santé (en anglais) publiée en novembre, 202 projets de vaccin contre le coronavirus sont en cours à travers le monde. Parmi eux, 155 sont en phase d'essais précliniques, qui inclut des tests sur des animaux et 47 projets plus avancés sont actuellement testés sur des êtres humains. Ces derniers essais cliniques sont menés sur un nombre croissant de volontaires, suivant trois phases de test.

Parmi les projets les plus avancés, selon le tableau de l'OMS, on retrouve le vaccin du laboratoire chinois Sinovac, dont les tests viennent d'être subitement arrêtés au Brésil après un "incident grave", mais aussi les projets portés par les laboratoires Novavax (Etats-Unis), AstraZeneca et l'université d'Oxford (Royaume-Uni) ou encore le candidat vaccin issu de l'alliance franco-britannique entre Sanofi et GSK. Le vaccin Spoutnik V de l'Institut de recherche russe Gamaleïa figure également parmi les projets les plus avancés, ainsi que celui de l'alliance entre les sociétés Pfizer et BioNTech, dont les responsables ont récemment vanté l'efficacité "dans plus de 90% des cas".

Une course aux allures de marathon

Reste que ces projets de vaccin reposent sur des méthodes différentes et sont difficiles à comparer. Pour être validé par les autorités sanitaires mondiales et commercialisé, un vaccin doit protéger de manière durable mais aussi comporter un nombre limité d'effets secondaires. Les tests menés actuellement devraient encore durer de longs mois, puis être affinés et vérifiés. On cherchera par exemple à savoir s'ils sont plus efficaces dans une tranche d'âge ou un type de population particulières. Aucun vaccin contre le Covid-19 n'est attendu avant le printemps 2021.