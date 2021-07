Il s'agit de convaincre, assure le ministre des Solidarités et de la Santé, qui s'appuie sur l'exemple de l'Italie.

"Ma conviction profonde, c'est que la couverture vaccinale des soignants va augmenter", déclare Olivier Véran, le ministre de la Santé, vendredi 9 juillet sur France Inter. "En Italie, il a suffi de considérer que la vaccination serait obligatoire pour que la couverture vaccinale monte à 97 %", explique-t-il. Selon lui, il s'agit de convaincre. "On voit que la couverture vaccinale depuis qu'on parle de cela a augmenté, on est passé de 52 à 60% du personnel des Ehpad vaccinés en l'espace d'un mois, mais c'est trop peu, il faut que ça aille plus vite", juge-t-il.

À ce stade, le ministre de la Santé, qui mène une concertation sur la vaccination obligatoire des soignants, précise "qu'aucune obligation n'a été prise" mais qu'il "semble qu'un consensus sociétal, politique et des instances professionnelles se dégagent pour aller vers cela". Toutes les fédérations hospitalières et d'Ehpad, ainsi que les sept ordres professionnels qui "se sont engagés par écrit à dire que si la situation le nécessite on peut tendre vers une obligation", indique Olivier Véran.

" Ce n'est pas une stigmatisation mais une protection"

"Ce ne serait pas une première dans notre histoire", rappelle le ministre de la Santé qui invite à relativiser ce débat. "En aucun cas il s'agit de stigmatiser des soignants, on les a applaudis, ils sauvent des vies, ils sont fatigués, épuisés, ils aspirent à prendre des vacances et je les sais inquiets à voir la remontée du variant Delta dans notre pays. Ce n'est pas une stigmatisation mais c'est une protection", selon Olivier Véran.

Le ministre de la Santé ne souhaite "aucune sanction contre les soignants". "Je veux seulement les convaincre et qu'ils soient eux-mêmes sensibilisés à cette nécessité de se protéger et de protéger les patients qu'ils prennent en charge".