VIDEO. Covid-19 : les spectateurs du concert-test de Marseille seront recrutés dans "une population d'étudiants"

Plusieurs concerts-tests sont en cours de préparation pour "voir si un porteur du coronavirus Covid-19 peut être infectieux dans les conditions du concert", a indiqué sur franceinfo mercredi 10 mars Gilles Bloch, président-directeur général de l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale). Pour celui qui doit se dérouler au Dôme de Marseille, un millier d'étudiants volontaires sont recrutés. Il n'y a pas encore de date fixée pour ces concerts-tests prévus à Marseille puis à Paris.

>> DIRECT. Vaccins anti-Covid-19 : inquiétudes face aux premières pénuries d'ingrédients

L'Inserm "travaille sur la mise en place du protocole, l'obtention des autorisations. C'est un format de recherche un peu inédit, donc ça prend un peu de temps. Je pense qu'on est vraiment à l'échelle de quelques semaines pour la mise en place", dit Gilles Bloch. "On fera le maximum pour avoir les résultats le plus tôt possible. On va apprendre des choses importantes sur l'efficacité des mesures barrières dans un endroit confiné, avec une configuration de salles de concert", poursuit-il. Pour le concert-test au Dôme de Marseille l'idée est que le public reste "assis pour qu'on limite quand même les risques et qu'on puisse observer les gens avec de la vidéo".

Ça fait partie de la démarche scientifique pour voir si les gestes barrières sont bien respectés, si les gens ne tombent pas les masques et ne se touchent pas les uns les autres dans l'enthousiasme de la musique. Gilles Bloch à franceinfo

Un millier de volontaires recrutés dans "une population d'étudiants" seront dans la salle. "On va les comparer à un millier de personnes qui ne participeront pas à l'événement et qu'on va suivre aussi en termes de tests de diagnostic pour voir si, au temps initial, ils sont porteurs ou non du virus. Et puis, on regarde ensuite une semaine après, puis en différé." Les spectateurs seront testés juste avant le concert. "A priori on ne leur dit pas" s'ils sont positifs au Covid-19, explique Gilles Bloch, car l'important c'est de "voir si un porteur du virus peut être infectieux dans les conditions du concert, avec tous les gestes barrières".